İzmir, Avrupa Gençlik Başkenti için finalde

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:45

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 15:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ödülü'nün ardından 2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti başvurusu da finale kaldı. Avrupa Gençlik Forumu tarafından yapılan duyuruya göre; 13 Avrupa kentinin başvurusu arasından İzmir’in finale kaldı. 2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için İzmir ile İspanya'dan Malaga, Bosna Hersek'ten Saraybosna, Norveç'ten Tromso ve Portekiz'den Vila do Conde kentleri de yarışacak.

SOYER: SÜREÇTE ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kısa listenin açıklanması ve final haberinin alınmasının ardından başvuru sürecine katkı koyan ve çalışma yürüten sivil toplum örgütleri ve gençlerle bir araya geldi. Bu gelişmenin çok önemli bir başarı olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Siz gençlerin yol göstericiliği bizler için çok önemli. Bu başarının finalde tamamlanacağına ve bu unvanı kentimizin kazanacağına inanıyorum. Böyle bir unvan yalnızca İzmir için değil ülkemiz için de kazanılmış olacak. Gençlik için, kültür, sanat, edebiyat, müzik, spor, turizm gibi çok farklı alanlarda kazanımlar elde edeceğiz” dedi.

14 OCAK ‘KENT VE GENÇLİK’ BULUŞMASI

14 Ocak 2023’te 28 sivil toplum kuruluşu ve 10 ilçe belediyesini temsil eden katılımcılardan oluşan 58 kişi ile “Kent ve Gençlik” başlığı altında İzmir Gençlik inisiyatifleri buluşması yapıldı. Bu buluşma ile başlayan başvuru sürecinde yoğun ve katılımcı bir yöntemle 2026 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusu yapıldı.

TUGAY: TÜRKİYE’YE ÖRNEK KENT OLDUK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “14 Ocak'ta başlayan başvuru sürecinde sivil toplum örgütleri ve gençlerle birlikte yol yürümeye başladık. Bu sürecin içinde olan ve değerli katkılarını esirgemeyen gençlerimize teşekkür ederim. Bizler idari olarak gençlerin hayal ettikleri kentler için yürütecekleri çalışmalarda kolaylaştırıcı olarak elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl finale kalmak İzmir için büyük bir başarıydı. Bu başarının Türkiye’den başka şehirlere de örnek olması gurur verici. Bu yıl Türkiye’den İzmir dışında Konya, Ankara ve Antalya da başvuru yaptı” dedi.

AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ

Avrupa Gençlik Başkenti unvanı, gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi-ekonomik yaşam ve kalkınma programlarının ortaya koyma fırsatlarının arttırılması, gençler için daha yaşanabilir şehir ekosistemlerinin iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Gençlerle yapılan tüm çalışmaları uluslararası alanda tanıtmak, İzmir'in tanınırlığına katkı sağlamak ve gençlik çalışmalarına daha fazla fon yaratmak amacıyla Avrupa Gençlik Başkenti başvurusunu yapıldı.

2026 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusuyla ilgili çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığında Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ve gençlik çalışmaları yürüten farklı kurum, kuruluş ve organizasyonlarla işbirliği halinde yıl boyunca sürecek. 3 aşamadan oluşan başvuru sürecinin ilkini başarıyla tamamlayarak finale kalan İzmir, Haziran ve Ağustos aylarında yapılacak 2. ve 3. başvurular için yine İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarıyla katılımcı bir yöntemle yol alacak.