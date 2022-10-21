İzmir Barosu Başkan adayı Av. Erol’dan Türk bayrağı çıkışı: Bu fotoğraf içimi acıttı

21 Ekim 2022 Cuma, 11:35

İzmir Barosu avukatı ve Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Baro Başkan adayı Avukat İlke Erol, tutsak yakınları tarafından 11 Ekim 2022 tarihinde İzmir Barosu Merkez Binası önünde düzenlenen ‘Adalet Nöbetindeyiz’ eylemi sırasında Türk Bayrağı’nın sarılarak kapatılmasına tepki gösterdi.

Av. Erol, “Öncelikle İzmir Barosu üyesi bir avukat ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Baro Başkan adayı olarak üzülerek belirtmek isterim ki; tesadüflerin ötesinde bir bilinçle, profesyonel bir makineyle çekildiği apaçık belli bu fotoğrafta Türk Bayrağı’nın sarılarak kapatılması içimi acıttı” ifadelerini kullandı.

“ŞANLI BAYRAĞIMIZIN GİZLENMESİNE NEDEN İZİN VERİLİYOR?”

Av. İlke Erol bu durumun kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, “Peki bu sözde eyleme ev sahipliği yapan İzmir Barosu merkez binamızda neden Türk Bayrağı’nın görünmez olması sağlanmaya çalışılıyor? Bir başka ifade ile neden bayrağımızı gizleme ya da gizlenme ihtiyacı hissediliyor? Daha da önemlisi buna kimler nasıl ve neden izin veriyor?” sözleri ile dile getirdi.

“ŞANLI BAYRAĞIMIZIN HAKETTİĞİ DEĞER BU MU?”

“Şanlı bayrağımızın hak ettiği değer bu mu?” sözleriyle açıklamasına devam eden İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu Başkan adayı Av. İlke Erol, “Yoksa aklımıza dahi getirmek istemediğimiz; aynı fotoğraf karesinde eylem yapanlar ile bayrağımızı bir araya getirmeme arzusu mu var? İnanılmaz bir fotoğraf. Gerçekten şanlı bayrağımızın görünmemesine özen gösterilmiş inanılmaz ve kabul edilemez bir görüntü” dedi.

“NE KADAR SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR”

Mevcut baro yönetimini de sert dille eleştiren Erol, “Son dönemde özellikle ulusal günlerimizi kutlamada üstün hassasiyet gösteren mevcut baro yönetimi, bu fotoğraf karesine yansıyan görüntüye izin vererek bir kez daha ne kadar samimiyetsiz olduğunu göstermiştir. İzmir Barosu mevcut yönetimin de Cumhuriyet’in temel değerlerine her dönem sahip çıkma kararlılığındaki İzmir’e yakışmayan, samimiyetten yoksun bir anlayış egemen olmuştur” sözleri ile eleştirilerine devam eden Av. İlke Erol, “Acilen her birimizin canından kıymetli saydığı Cumhuriyet değerleri, İzmir baro yönetimine hakim kılınmalı, bizi biz yapan Cumhuriyet değerlerine samimiyetle sahip çıkılan kararlılığa dönüş yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“OLMAZSA OLMAZ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“İlkeli baro” sloganıyla yola çıktıklarını belirten Av. İlke Erol, “Çıktığımız bu yolda, 23 Ekim 2022 tarihinde Genel Kurulun teveccühü ile bir kez daha yönetime gelerek, İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına yeni Baro yönetimi olarak seçimi kazanarak; olmazsa olmaz değerlerimize sahip çıkan, ayrıştırmadan bütünleyen bir yönetim bilinciyle değerli İzmir Baromuz ve sevgili meslektaşlarımız için çalışmaya talibiz” diye konuştu.