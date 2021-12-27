İzmir Buca'da darp iddiasında bulunulan öğretmene velilerden destek: 'İftira atıldı'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 16:07

Buca'daki bir ilkokulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan A.M., 24 Aralık'ta eve boynunda tırnak izleri ve yüzünde kızarıklıkla geldi. A.M., iddiaya göre, annesi Rüya Seda M.'ye (34), öğretmenlerinden birinin kendisine tokat ve boynuna çimdik attığını ardından da boynundan tutarak sınıfa götürüp, duvara fırlattığını anlattı. Bunun üzerine Rüya Seda M., oğluna şiddet uyguladığını ileri sürdüğü öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu.

'SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

İddialar sonrası okul önünde toplanan bazı veliler, bir öğrenciyi darp ettiği iddia edilen öğretmen F.M.O.'ya destek oldu.

Veliler adına konuşan Ceren Binler, öğretmen F.M.O.'nun sonuna dek arkasında olduklarını belirterek "Halen, ilk yaptığımız açıklamanın sonuna kadar arkasındayız. Öğretmenimiz böyle bir fiilde asla bulunmamıştır. Çoğu velimiz çalışan ve üreten velidir. Büyük bir kısmı burada değildir ama hepsi de öğretmenimizin tüm kalbiyle yanındadır. Nadide bir eğitimci olan öğretmenimiz, bu zamana kadar bir karıncayı incitmemiştir ki; bir çocuğa bunu yapsın. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar veli olarak bizler, öğretmenimiz ve onun ailesi, şikayetçi aile tarafından sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplar yoluyla tehdit edilmekteyiz. Tüm tehditlere ve hakaretlere tek tek dava açacağız. Öğretmenimiz engelli bir öğrenciyi korurken merhametinin kurbanı olmuştur. Ona atılan bu iftiranın doğrusu, en kısa zamanda ortaya çıkacaktır" dedi.

Veliler, süreçten ötürü hem çocukların hem de okulun olumsuz etkilendiğini söyledi.

'ÖĞRETMENİMİZ ÖĞRENCİLERİNE YARDIMCI OLMAK İSTEMİŞTİR'

Velilerle birlikte basın açıklamasına katılan Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir de konunun iki öğrencinin arasında çıkan bir olaydan ibaret olduğunu aktararak "Bu olaya öğretmenimizin, görevi gereği müdahalesi söz konusu. Dolayısıyla burada öğretmenimiz öğrencilerine yardımcı olmak istemiştir. Sendika olarak bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Öte yandan A.M., tarafından darbedildiği iddia edilen engelli öğrencinin babannesi Filiz Kerpiççi ise öğretmen F.M.O.'nun tek suçunun torununu kurtarmak olduğuna dikkati çekerek "Kendisine hiç hak etmediği şeyler yaşatıldı. Şeker gibi bir insan ve öğretmendir" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda da bir öğrencinin öğretmen tarafından darbedildiği iddia edilmişti. Efeler Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Rüya Seda M., aynı ilçedeki bir ilkokulda okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi oğlu A.M.'yi darbettiği gerekçesiyle, öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi olmuştu.

25 Aralık akşamı Buca ilçesinde 23.00 sıralarında okul yakınındaki bir kafede buluşarak konu ile ilgili açıklama yapan veli ve öğrenciler darp olayının gerçek dışı olduğunu söylemişti.

Veli ve öğrenciler adına Ceren Kamalı Dinler'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"'İzmir'de öğretmen şiddeti' diye yayınlanan haberin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtmek isteriz. Olayda adı geçen öğretmenimiz 657 sayılı kanuna tabi olduğu için medyada kendini anlatma fırsatı bulamıyor. Olay öğretmenin nöbet sırasında gerçekleşmiş olup doğrusu şu şekildedir: Teneffüste bahçede olan öğretmen ders zili çaldığında dışarda olan öğrencileri derse girmeleri için uyarırken, okul kapısının yan tarafında A.M. adlı öğrencinin hafif zihinsel engelli öğrenciyi tekmelediğini görmüştür."

"Engelli öğrenci cenin şeklinde yerde yatmakta olup ellerini kafasının üzerinde birleştirmiş vaziyettedir. A.M. adlı öğrenci şiddetli bir şekilde çocuğun boşluklarına sırtına tekme atmaktadır. Koşarak A.M.'yi çeken öğretmen o esnada 2 metre ötede kavga eden bir başka grubun yanına yönelmiş ve kavgayı ayırıp derse girmeyen başka öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için ön bahçeye yönelmiştir. Sonrasında okulun içine giren öğretmen koridorda tekrar bir kavgaya denk gelmiş bu grup içerisinde de A.M. adlı öğrenciyi görmüştür. Başka bir öğretmen tarafından olaya müdahale edilmiş öğretmenler derse girmiştir."

'MESLEĞİNİ ONURUYLA YAPAN ÖĞRETMENİMİZİN ARKASINDA VE YANINDAYIZ'

Darp iddiasının iftira olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, "Yıllarını mesleğine vermiş parmakla gösterilen öğretmenimiz gündemde olan diğer olaylarla karşılaştırılmaktadır. Çocuklarımız terlediğinde sırtına havlu koyan, yağmurda ıslandıklarında çoraplarını çıkarıp kurutan tek amacı vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmek olan öğretmenimizin şahsına, onuruna ve kutsal olan mesleğine ağır kara bir leke atılmaktadır. Olayda adı geçen öğretmenimiz de şikayetçi olmuştur. Kendisi tehdit altındadır. Mesleğini onuruyla yapan öğretmenimizin arkasında ve yanındayız" denilmişti.