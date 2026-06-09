İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ‘Rahmi Koç’ tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Bileşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi’nin açılışında anlattığı “Kürt kadın hasta fıkrası” konusu da gündeme geldi.

Oturumda, meclis üyelerince verilen önergelerin görüşüldüğü bölümde, geçtiğimiz kasım ayında “Bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur” sözleriyle gündeme gelen AKP'li meclis üyesi Latif Aydemir, Koç’un ifadelerine ilişkin yazılı önerge verdi.

Aydemir, Başkan Tugay’a kınama mesajı olup olmadığını sorarken Tugay, Aydemir’e cinayete kurban giden kadınlara ilişkin cümlelerini hatırlattı.

"ARKASINDA DURDUĞU BİR CÜMLE ETMEDİ"

Koç’un ifadelerinin doğru olmadığını söyleyen Tugay, “Rahmi Koç’un ifadelerinin hiçbir zaman bunun doğru olduğunu söyleyemeyiz. Yakışmamıştır, uygun değildir. Kendisi de zaten özür diledi ifadelerinden dolayı. Bu noktada, lincin bakışına baktığımızda Kürt kadınlarını aşağılamayı amaçlayan bir söylem olduğunu düşünmüyorum. İnsan bazen söylediği sözün nereye gittiğini hesaplamadan, bilmeden, kötü niyet taşımadan hatalı şeyler söyleyebilir. Hemen linç etmemek lazım. Bu insanın nasıl bir insan olduğuna, geçmişten bugüne nasıl yaşadığına, hepsine bakmak lazım. Yani ağzından istemeden bir şey kaçırdı belli ki. Sonrasında da özür diledi. Yani arkasında durduğu bir cümle etmedi” dedi.

TUGAY'DAN 'ÖZÜR' HATIRLATMASI

Tugay’ın ardından söz alan Aydemir, “Sizin de kınamanızı bekliyorum kadın haklarını savunurken. Ben o Amerikan hastanesi ve Rahmi Koç’u kınıyorum. Yazıklar olsun, koç gibi de özür dileyecek” ifadelerini kullandı.

Tugay, Aydemir’e kasım ayındaki ifadelerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Konuşmanın kasıtla, birilerini aşağılamaya amaçlayarak yapıldığı kanaatinde değilim. Ama hatalıdır. Özür dilenmesi gerekir ve kendisi özür diledi. Latif Bey siz özür dilediniz mi yaptığınızdan dolayı? Ben sizin özür dilediğinizi hatırlamıyorum. Bence sizin de özür dilemeniz gereken bir şey var.”

Aydemir, “Konumuz Koç” sözleriyle yanıt verirken Aydemir’in tavrı CHP’li meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.