İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar... Yıldır ile Sönmez görevlerinden ayrılma kararı aldı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin yankıları sürerken, belediye bünyesinde görev yapan isimlerden de peş peşe istifa açıklamaları gelmeye devam ediyor.
Tugay'ın yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Meclis 1. Başkan Vekili Levent Yıldır, görevlerini bırakma kararı aldı.
Yıldır'ın, belediye meclisindeki temsilini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceği aktarıldı.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez de, Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından görevinden istifa etti.