İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın da arasında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlere "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yönetildi.

Diyarbakır ve Malatya'da düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan isimlerin, daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılarının tespit edildiği iddia edildi.