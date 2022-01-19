İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kara kış desteği 56 milyon TL'yi aştı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 14:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, gün geçtikçe zorlaşan yaşam koşulları nedeniyle başlatılan kara kış destekleri kapsamında Kasım ayının başından bugüne kadar 56 milyon 264 bin liralık yardımda bulunuldu. İzmir'de binlerce haneye gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için destek olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da pandemi ve depremde başlattığı İzmir Dayanışması’nı kara kış için harekete geçirdi.

“YOKSULLUĞU YENECEĞİZ”

Başkan Tunç Soyer, “Belediyemizin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak her derde çare olmak için çalışıyoruz” dedi. Soyer İzmir’de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için İzmir Dayanışması’nı da harekete geçirdiklerini hatırlatarak, “Bu yoksulluğu hep birlikte yeneceğiz ve desteğe ihtiyacı olan yurttaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Birlikten doğan güçle bu kara günleri atlatacak, düşeni birlikte kaldıracağız. Bir kez daha tüm İzmirlileri bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

İzmir Dayanışması’na katılmak isteyen yurttaşlar ise bizizmir.com web sitesine girerek Halkın Bakkalı üzerinden 185 liralık “Gıda Paketi” ve 65 liralık “Hijyen Paketi”nden istediği miktarda satın alınabiliyor. Büyükşehir Belediyesi yardım için başvurmuş, gerçekten desteğe ihtiyacı olan ve sosyal incelemesi tamamlanmış ailelere bu paketleri ulaştırıyor.