İzmir Dayanışması: 600 bin kişilik iftar yemeği, 40 bin eve gıda paketi dağıtılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında 600 bin kişilik iftar yemeği ve 40 bin haneye gıda paketi dağıtacak. Büyükşehir Belediyesi 68 bin haneye de toplam 20,4 milyon lira nakit desteğinde bulunacak. Yurttaşlar ise Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 35 liralık yemek ile iftar bereketini büyüterek Ramazan sofralarına destek olabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan’da 600 bin kişilik iftar yemeği, 40 bin haneye gıda paketi dağıtacak ve 68 bin haneye hane başına 300’er lira olmak üzere toplam 20 milyon 400 bin lira nakit desteğinde bulunulacak. İftar bereketini büyüterek Ramazan sofralarına destek olmak isteyen yurttaşlar ise Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 35 liralık iftar yemeği satın alabilecek. Satın alınan paketler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
SOYER'DEN ÇAĞRI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tarih yazan İzmir Dayanışmamızı bir adım daha ileri taşıyoruz. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan binlerce insanımızla Ramazan sofralarımızı paylaşıyor, iftar bereketini büyütüyoruz” dedi.
KONAK MEYDANI'NDA BAŞLAYACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında kentin merkez ilçeleriyle beraber Bergama’dan Menderes’e Torbalı’dan Foça’ya kadar civar ilçeler de dâhil olmak üzere parklara kuracağı iftar noktalarında, kentin 10 farklı noktasında bulunan Bizİzmir Dayanışma Noktaları’nda ve mobil ikram araçlarıyla iftar yemeği dağıtacak.
Ramazan ayının ilk günü Konak Meydanı’nda 3 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Buca’daki Adile Naşit Parkı ve Göksu Parkı, Konak’taki Çaldıran Parkı ve Lale Parkı, Karabağlar’daki Peker Parkı, Serintepe Parkı, Bayraklı’daki Gümüşpala kapalı pazar yeri yanı olmak üzere 7 noktada birer gün bin 500’er kişilik olmak üzere iftar yemeği verilecek ve çocuklar için Ramazan eğlencesi yapılacak.
DEPREMZEDELER VE ÖĞRENCİLER UNUTULMADI
Depremde evleri hasar görmüş ve Bayraklı’daki geçici konteyner alanında barınan vatandaşlar için haftada bir gün olmak üzere Ramazan ayı boyunca 4 bin kişilik iftar yemeği verilecek.
Üniversite öğrencileri için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Tarık Akan Gençlik Merkezi önü, Ege Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışı, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde günlük 3 bin kişilik olmak üzere toplam 90 bin kişilik iftar yemeği desteği sağlanacak. İftar saatinde evlerine yetişemeyecek yurttaşlar için Üçyol Metro, Halkapınar Metro ve Konak Metro istasyonlarında toplamda 30 bin adet kumanya dağıtılacak.
Konak, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe’de yaklaşık 350 mahallede ise 159 bin kişilik iftar yemeği ihtiyaç sahibi yurttaşların kapılarına teslim edilecek.
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