İzmir’de 15 yaşındaki çocuk kalbinden bıçaklandı: 4 gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden, 16 yaşındaki H.D. ise elinden yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet D.'nin hastanede duran kalbi yeniden çalıştırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklandı.
KALBİ DURAN ÇOCUK YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorlar, hastanede kalbi duran Mehmet D.'yi müdahaleyle yeniden hayata döndürdü. Ardından ameliyata alınan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.