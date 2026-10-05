İzmir’de 16 kaçak göçmen yakalandı: Organizatör şüphelisi tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim’de Çeşme Otoyolu Karaburun gişeleri mevkisinde bir minibüsü durdurdu.

MİNİBÜSTE 16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Minibüste yapılan kontrolde 1 Nijerya, 3 Çad, 10 Etiyopya ve 2 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

ORGANİZATÖR ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Minibüsün sürücüsü B.Y., organizatör olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.