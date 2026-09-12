İzmir’de 3 bin 100 konutluk Menemen Projesi’nde önemli adım: İlk temel atıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle başlatılan sosyal konut projesinde çalışmalar aksatılmadan sürdürülüyor. Toplam 3 bin 100 konutun inşa edileceği Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde imalat çalışmaları hızlandırılırken, birinci etap kapsamında kritik bir eşik atlandı. Bu kapsamda 411 konutluk ilk etap içinde yer alacak A Blok için temel betonu dökümü tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ (Egeşehir) tarafından yürütülen proje kapsamında şubat ayından itibaren altyapı ve zemin çalışmaları yürütülüyor. Projede fore kazık işlemleri ve iksa sistemleri tamamlandı.

“EN KISA SÜREDE KONUTLARI YETİŞTİRECEĞİZ”

Egeşehir AŞ bünyesinde Menemen Konutları Projesi’nde kontrol amiri olarak görev yapan Tolgay Can, “İmalatlarımıza son hızla devam ediyoruz. Egeşehir olarak Menemen’de 3 bin 100 konutluk projemiz var. Birinci etapta 411 konut yapılacak. Burada 6-7 aydır zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Çok ciddi bir zemin iyileştirmesi gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız imalatlar çok daha görünür olacak, yapılar hızla yükselecek. Birinci etapta hak sahiplerine konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz. Başkanımız da buradaki süreci yakından takip ediyor ve çok önemsiyor” dedi.

PROJEDE NELER VAR?

Toplam 370 bin metrekare inşaat alanı üzerinde planlanan proje kapsamında 4 etapta 3 bin 100 konut üretilecek. Proje kapsamında bölgeye nefes aldıracak, sosyal yaşamı destekleyecek bir rekreasyon alanı da yapılacak. Projede, ev sahibi olamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşlar da unutulmadı. Bu kapsamda kiralanabilir konut stoku oluşturularak daha geniş bir kesimin barınma ihtiyacına çözüm sunulması planlanıyor.

Egeşehir Menemen Konutları, sadece barınma ihtiyacını karşılayan bir proje olmanın ötesinde, modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Proje içerisinde yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar ile kreş ve sağlık birimleri yer alacak.

Ayrıca konutların teslim edilmesinin ardından site yönetiminin de Egeşehir tarafından yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede yaşam alanlarının düzenli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi hedefleniyor.