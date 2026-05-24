İzmir'de 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturma: Savcılık, şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu

24.05.2026 09:42:00
ANKA
İzmir’in Buca ilçesinde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan veteriner hekimin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itirazda bulunuldu.
İzmir’in Buca ilçesi Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde çöp konteynerleri önünde bazıları yavru 33 kedinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında bir veteriner hekim gözaltına alınmıştı.

Veteriner hekim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkça “çevreyi kasten kirletmek” ve “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş, ancak sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

KARARA İTİRAZ

Edinilen bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliği kararına itirazda bulundu.

