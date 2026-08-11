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İzmir'de aile faciası: Anne ve engelli oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'de aile faciası: Anne ve engelli oğlu evlerinde ölü bulundu

11.08.2026 14:12:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir'de aile faciası: Anne ve engelli oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde Nurten Kandemir (60) lösemi tedavisi gören zihinsel engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir'i (19) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
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Olay, İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde lösemi tedavisi gören ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ahmet Barış Kandemir'i özel eğitim okuluna götürmek için eve giden servis personeli, onu kapıda göremeyince zile bastı.

Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen personel, pencereden baktığında Nurten Kandemir ve oğlu Ahmet Barış Kandemir'i kanlar içinde gördü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurten Kandemir ve Ahmet Barış Kandemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede, Nurten Kandemir'in tabancayla oğlunu vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #İzmir #tabanca

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