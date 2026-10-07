İzmir'de Cemil Tugay protestosu... Yurttaşlar polis ablukasını aştı, 'Hain Cemil' sloganlarıyla yürüdüler!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesinin ardından kentte protesto çağrıları yapılırken, İzmir’in simge meydanlarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Meydanı ile Konak Atatürk Meydanı polis barikatlarıyla çevrilirken, çok sayıda TOMA da Cumhuriyet Meydanı çevresinde konuşlandırıldı.

Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşların kent merkezinde yapmayı planladığı buluşmalar öncesinde polis ekipleri Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarına girişleri barikatlarla sınırlandırdı. Cumhuriyet Meydanı çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, alanda toplanmaya izin verilmedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de Cumhuriyet Meydanı’nda polis yetkilileriyle görüşerek yürüyüş güzergâhına ilişkin müzakere yaptı.

Güç, partililer ve yurttaşlarla birlikte YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi İl başkanlığı önüne Cemil Tugay'ın fotoğrafının yer aldığı 'siyasi mefta' yazılan tabut ve siyah çelenk getirildi.

Açıklamaya katılan farklı siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar sık sık "İstifa, istifa Cemil Tugay istifa", "Hain Cemil", "Faşizme karşı omuz omuza" , "İzmir burada Cemil nerede" sloganları attı. Açıklamaya ayrıca YENİ Parti İzmir milletvekili Deniz Yücel, YENİ Parti İzmir milletvekili Murat Bakan, YENİ Parti İzmir milletvekili Ednan Arslan, YENİ Parti İzmir milletvekili Salih Uzun, YENİ Parti İzmir milletvekili Tuncay Özkan, YENİ Parti İzmir milletvekili Gökçen Gökçen'de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçişi, engellemelere rağmen protesto ediliyor #İzmir https://t.co/P4NsZFcdP1 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 7, 2026

ABLUKAYA RAĞMEN PROTESTO

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik protestolar kapsamında yaptığı konuşmada hem Tugay’a hem de iktidara tepki gösterdi. İzmir’in Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesindeki tarihsel yerine dikkat çeken Güç, kentte yükselen tepkinin yalnızca yerel bir mesele olmadığını söyledi.

İzmir’den “adalet, demokrasi ve Cumhuriyet ateşinin” yükseldiğini belirten Güç, “İzmir, kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. İlk kurşunu atan şehir kendine yakışanı yine yapar. Zorbalığa, tehdide ve şantaja karşı bu büyük ateşi yakıyoruz. İzmir tüm Türkiye’ye sesini haykırıyor” dedi.

“O PAYENİN SAHİBİ MİLLETTİR”

Belediye başkanlığı makamının kişisel bir makam olmadığını vurgulayan Güç, seçmen iradesine işaret ederek, “Burada belediye başkanı olmak kolay değildir. Şehir size o payeyi verir ama peşini de bırakmaz. O payeyi birilerine peşkeş çekemezsiniz, satamazsınız. Çünkü o payenin sahibi millettir, İzmir halkıdır. Milletin iradesine çökemezsiniz” diye konuştu.

İzmir seçmeninin güven konusunda hassas olduğunu söyleyen Güç, “İzmir’in insanı değerlerinde hassastır, dürüsttür, sözünün eridir. Güven onun için çok değerlidir. Güvenini yıkanı asla affetmez. Şehrine ‘gavur’ diyenlere koşa koşa gidenleri asla affetmez” ifadelerini kullandı.

Güç, siyasi tercihler üzerinden sert eleştirilerde bulunarak, “Bugünler kişilerin karakter test günleridir. İktidarın batan gemisine binerek kendilerini kurtardığını zannedenler, o geminin altında kalacaklar. İzmir karakterdir, onurdur, haysiyettir, vatan sevgisidir” dedi.

“O KOLTUK İZMİR HALKININDIR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının kişisel bir mülk olmadığını ifade eden Güç, “O koltuğu kendi koltuğu zannedenler büyük bir yanılgı içindeler. O koltuk onun değildir. O koltuk İzmir’in Cumhuriyetçi yüreklerinindir. O koltuk bu milletindir” diye konuştu.

Kimsenin milletten ve kentten büyük olmadığını söyleyen Güç, “Büyük olan milletimizdir. Büyük olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Ülkemizi adaletsizlikle ve zorbalıkla yöneteceklerini zannedenlere karşı hep birlikte buradayız. Adaletsizliklere karşı dimdik duruyoruz” dedi.

İzmir’in baskılara boyun eğmeyeceğini savunan Güç, “Bugün bu meydan tüm Türkiye’ye haykırıyor: ‘Benim oyumu çalamazsın, beni satın alamazsın, beni korkutamazsın.’ Millet hukuksuzluğa, haksızlığa, zorbalığa, tehdide ve şantaja hayır demek için burada toplandı” ifadelerini kullandı.

“BU İKTİDARIN SONUNA GELDİK”

Konuşmasında iktidarın ekonomi, eğitim, özgürlükler ve kamu yönetimi politikalarını da eleştiren Güç, yurttaşların gelecek kaygısı yaşadığını söyledi.

Güç, “Bugün ülkemizin ve İzmir’imizin geleceği için buradayız. Evlatlarımızın geleceği, kadınlarımızın özgürlüğü, gençlerimizin eğitimi ve insanlarımızın insanca yaşaması için buradayız. 25 yılda bunların tümünü öldüren bir iktidarın sonuna geldik” dedi.

İktidarın ülkeyi korku siyasetiyle yönettiğini öne süren Güç, “Bu iktidar Ali Kıran baş kesen olmuştur. Ülkemizi korkuyla, sopayla yönetmektedir. Kurumları korkuyla sindirmiş, bürokrasiyi çalışamaz hale getirmiştir. Bu millet sabırlıdır ama günü geldiğinde ‘Yeter’ der” diye konuştu.

“İZMİR CEMİL TUGAY’I AZLETTİ”

Konuşmasının en sert bölümünde Cemil Tugay’ı hedef alan Güç, İzmir halkının Tugay’a verdiği siyasi desteği geri çektiğini savundu.

Güç, “Bugün İzmir, Cemil Tugay’ı azlettiğini göstermiştir. Cemil Tugay, İzmir halkı tarafından, bu kalabalıklar tarafından azledilmiştir. Millet seni oraya getirdi, milletin oylarıyla orada oturuyordun ama bugün seni o görevden bu millet aldı” dedi.

Tugay’a yönelik eleştirilerini sürdüren Güç, “Ne kadar çırpınırsan çırpın, ne kadar kem küm edersen et, bunların hiçbir hükmü yok. Milletin gözünde koca bir sıfırsın. Azıcık onurunuz varsa o koltukta arsızca oturamazsınız” ifadelerini kullandı.

Parti değiştiren belediye başkanlarına da seslenen Güç, “O koltukları size millet verdi. Millete rağmen oraları satamazsınız. Milleti çiğneyerek başka yerlere gidemezsiniz. Bizim oylarımıza kimse darbe yapamaz. Biz hesap sorarız. Biz milletiz. Bizim seçtiklerimiz bize hesap verecek” dedi.

“HESAPLAŞMA SANDIKTA OLACAK”

Türkiye’nin yeni bir siyasal döneme gireceğini savunan Güç, mücadelelerinin hukuk ve sandık zemininde süreceğini vurguladı.

Güç, “İzmir’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ‘iki ayyaşın anayasası’ dediler. İzmir’e ‘gavur’ dediler. İzmir Marşı’mızla dalga geçtiler. Bizi birbirimize hasret bıraktılar. Ama artık bitti. Millet oyuna gelmiyor” diye konuştu.

Toplumsal hesaplaşmanın hukuk içinde yapılması gerektiğini belirten Güç, “Milleti yok sayanlarla, milletle inatlaşanlarla, kendi yanlışlarını millete fatura edenlerle hesaplaşacağız. Kinle değil, hukukla. İntikamla değil, adaletle. Sokakta değil, sandıkta. Cumhuriyet bir kişinin, bir zümrenin değil; bu milletindir. İkinci yüzyılı hep birlikte kuracağız. Yolumuz Cumhuriyet, gücümüz millettir. Yaşasın İzmir, yaşasın Cumhuriyet.” dedi.

PROTESTONUN ARDINDAN “HAİN CEMİL” DİYEREK YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Protestonun ardından Gazi Bulvarı'nda “Hain Cemil” sloganlarıyla yürüyen yurttaşların önü polis tarafından kesildi. Polis ablukasını aşan yurttaşlar Basmane'ye yürüdü.

Eylem sırasında “Cemil kaç kaç kaç, İzmirliler geliyor!” ve “İzmir uyuma, iradene sahip çık!” sloganları atıldı.

"İZMİR UYUMA, İRADENE SAHİP ÇIK!" Kıbrıs Şehitleri Caddesinde yurttaşlar AKP'ye geçen Cemil Tugay’a tepki gösteriyor https://t.co/wqtz3g6Js5 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 7, 2026

ÇAĞATAY GÜÇ’TEN POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada polis müdahalesine tepki gösterdi. Güç, eylemcilerin yaklaşık 500 metre yürüyerek Lozan Kapısı önünde siyah çelenk, tabut ve siyah karanfiller bıraktıktan sonra dağılmayı planladığını ancak buna izin verilmediğini söyledi. Grup Kültürpark Dokuz Eylül kapısı önüne siyah karanfil bıraktı.

Yetkililerle yaptıkları görüşmelerde eylemin barışçıl biçimde gerçekleştirileceğini anlattıklarını belirten Güç, “Yaklaşık 500 metre yürüyüp Lozan Kapısı’nın önünde siyah çelengimizi, tabutumuzu ve siyah karanfillerimizi bırakıp dağılacağımızı söyledik. Buna rağmen izin vermediler” dedi.

Eylem alanında yurttaşların dar bir bölgede sıkıştırıldığını söyleyen Güç, “İnsanları daracık bir alana sıkıştırdılar, ‘tek tek çıkın’ diyorlar. Orada farklı yaş gruplarından insanlar var. İnsanlar oradan nasıl tek tek çıkacak?” diye konuştu.

İzmir’de uzun yıllardır çok sayıda yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Güç, yaşananların kent açısından bir ilk olduğunu söyledi. Güç, “İzmir’de yıllarca yürüyüş yaptık, yıllarca basın açıklaması yaptık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Binamızın etrafını demir parmaklıklarla çevirmişler, dışarı çıkamazsınız diyorlar. Karanfillerimizi bile bırakamadık. Böyle bir demokrasi anlayışının olduğu bir şehirde kimse huzur içinde yaşayamaz” ifadelerini kullandı.

“AKP OYLARIYLA SEÇİLMEDİ”

Cemil Tugay’a yönelik tepkisini de dile getiren Güç, “Cemil Tugay’ın geçişi herkese ders olsun. İzmir halkı Cemil Tugay’ı artık istemiyor. Cemil Tugay verdiği sözü tutsun ve belediye başkanlığından istifa etsin. AKP’ye geçen bir zihniyeti burada istemiyoruz. Çünkü kendisi AKP’nin oylarıyla seçilmedi” dedi.

Tugay’ın parti değişikliğinin arkasında herhangi bir “tehdit ya da şantaj” bulunup bulunmadığının açıklanması gerektiğini savunan Güç, “Eğer bir tehditle, bir şantajla geçiyorsa, o tehdit ve şantajın ne olduğunu açıklasın. Açıklamazlarsa, biz iktidara geldiğimizde o dosyalar da açılacak. Bu, İzmir halkına yapılmış bir hakarettir. Bunu kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.

“KENTİN SORUNU YOKSULLUK VE GELECEK KAYGISI”

İzmir’in temel sorunlarının yalnızca yerel yönetim üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirten Güç, AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştirdi. Güç, “Bu ülkenin ve bu şehrin sorunu yalnızca yerel yönetim sorunu değildir. İzmir’in sorunu AKP iktidarının yarattığı yoksulluktur, barınma sorunudur, uyuşturucu sorunudur, işsizliktir, gelecek kaygısıdır. Ekonomik krizin altında insanlar eziliyor” dedi.

Erken seçim çağrısında bulunan Güç, “Bu şehri ve bu ülkeyi rahatlatmak istiyorlarsa bir an önce seçim yapılmalıdır. Bu ülkenin rahatlamaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“EYLEMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Cemil Tugay’a yönelik protestoların süreceğini söyleyen Güç, “İzmir halkı Cemil Tugay’ın ensesindedir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Her türlü demokratik, akılcı ve sokak eylemine devam edeceğiz. Bu gece yapılanları da asla unutmayacağız” diye konuştu.

Güç, eylemin demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak, “Biz devletimize, milletimize bağlı insanlarız. Burada yalnızca demokratik hakkımızı kullanmak, siyah çelengimizi ve karanfillerimizi bırakmak istedik. Bize yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz” dedi.

Kültürpark 9 Eylül kapısına tabut ve siyah çelenk bırakıldı.