İzmir'de CHP'den toplu istifa: 5 belediye başkanı YENİ Parti'de

İzmir Kemalpaşa’da Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Yönetimi, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Yönetimleri istifa ederek Yeni Parti’ye geçtiklerini gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile duyurdu.

KEMALPAŞA'DA CHP İLÇE BAŞKANI, BELEDİYE BAŞKANI VE PARTİ YÖNETİMİ İSTİFA EDEREK YENİ PARTİ'YE KATILDI

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen yaptığı açıklamada "İlçemizde birlikte büyük mücadeleler vererek önemli bir seçim başarısı elde ettik. Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum. 2024 yerel seçimlerindeki başarı, halkın değişim isteğini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün bize yönelik baskıların temel nedeni de bu başarıdır. Bu yüzden birlik ve beraberlik içinde, kimseyi ötekileştirmeden daha çok çalışmalıyız. Genel Başkanımız Özgür Özel, tüm baskılara rağmen mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında gördüğü güçlü destekle yeni bir siyasi süreç başladı ve bu mücadelemiz devam ediyor. Partimizden ayrılıyor olmak hepimizi üzmüştür. Ancak bunun ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Hedefimiz; demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü güçlendirmek, ilk seçimde iktidara ulaşmaktır. Hep birlikte çalışarak bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Sokakta yaklaşan zaferi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜZELBAHÇE'DE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AKIN VE 10 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, 10 belediye meclis üyesi ile önceki dönem CHP yöneticileri ve üyeleri, düzenlenen basın açıklamasıyla CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı. Basın açıklamasını Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yol arkadaşlarım. Bugün burada, geçmişimizi inkâr etmek ve bir siyasi tercihi konuşmak için değil; geleceğe dair en güzel sözleri birlikte söylemek, birlikte yürüdüğümüz yolun anlamını ve bundan sonra nasıl devam edeceğimizi açıklamak için toplandık. Hepimiz farklı zamanlarda, farklı duygularla aynı ideale hizmet etmek için siyaset yaptık. Bu süreçte emek veren, mücadele eden, umut taşıyan hiç kimsenin hakkını inkâr edemeyiz. Geçmişe dönüp kırgınlıkları büyütmek yerine, o emeklere teşekkür ederek geleceğe bakmanın daha doğru olduğuna inanıyoruz. Siyasette bazen yollar değişebilir. Ama değişmemesi gereken tek şey; halka hizmet etme anlayışımız, dürüstlüğümüz ve vicdanımızdır. Biz bugün bir kapıyı öfkeyle çarpmıyoruz. Umuda açılan yeni bir kapıyı birlikte aralıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki siyaset; makam için değil, memleket için yapılır. Kişiler gelir geçer ama ilkeler, demokrasiye olan inanç ve halkın beklentileri kalıcıdır. Bu kararı verirken hepimizin içinde farklı duygular olabilir. Heyecan da vardır, hüzün de... Çünkü emek verdiğimiz hiçbir yere sırtımızı dönmüyoruz. O günleri saygıyla anıyor, bize kattığı her deneyimi yanımıza alıyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir sayfa var. Bu sayfayı kırgınlıklarla değil; dayanışmayla, umutla ve birbirimize güvenerek yazacağız. Ben inanıyorum ki bizler hangi çatı altında olursak olalım, halkın yüzüne gururla bakabiliyorsak doğru yoldayız. Bundan sonra da omuz omuza, birbirimize güç vererek, halkımızın beklentilerine layık olmak için çalışacağız. Hepinizi bu yeni yolculuğa; cesaretle, umutla ve birlik duygusuyla davet ediyorum. Bugün aldığımız karar, sadece bizim siyasi yolculuğumuzun değil; çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak istediğimiz demokratik, laik, adaletin üstün olduğu Türkiye umudunun bir parçasıdır. Biz umudu büyütmeye geldik. Yolumuz açık, vicdanımız rahat, birlikteliğimiz daim olsun. Biz bugün buraya kimseye kırgınlığımızı anlatmaya değil, vicdanımızla aldığımız bir kararı sizlerle paylaşmaya geldik. Sizler benim yol arkadaşlarımsınız. Hangi tabelanın altında olursak olalım, birbirimizin gözünün içine güvenle bakabiliyorsak en büyük gücümüz budur. Her veda bir son değildir, Bazen umuda açılan ilk adımdır. Dün bize emek ve anılar bıraktı. Bugün ise cesaret... Ve yarın, birlikte kuracağımız yeni umutlar bizi bekliyor. Biz, geleceği büyütmeye geldik. Yollar değişir, umut değişmez, inanç eğilmez, vicdan eskimez. Birlikte yürüyen yürekler bilir; en güzel yarınlar, cesaretle filizlenir. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Bizler hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Cumhuriyetimizin kuruluş değerleri ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri ışığında, tüm hukuksuzluk, adaletsizlik ve ilkesizliklere karşı halkımızı korumak adına yenileniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ederek, ilkelerimden, inancımdan ve mücadelemden bir adım bile geri atmadan, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL liderliğinde Yeni Parti’de yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yolumuz açık, vicdanımız rehberimiz, umudumuz hiç eksik olmasın. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine... Tekrar hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum."

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın’la birlikte Altan İnanç, Çağlayan Bilgen, Ezgi Naz Soysal, Keramettin Yüksel, Ali Dönmez, Erkin Kalan, Ali Turan, Osman Kaçmaz, Mahmut Can Doğan ve Işık Güneşdoğdu CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı.

GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI IŞIK: YENİ OLUŞUM İÇERİSİNDE MÜCADELEMİ SÜRDÜRME KARARI ALDIM

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan bu büyük siyasi miras; sadece üyelerinin değil, bu ülkenin ortak hafızasının en kıymetli değerlerinden biridir. Yıllarca bu çatı altında görev yapmış insanlar olarak, partimize emek veren tüm örgütlerimize, yol arkadaşlarımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş milyonlarca vatandaşımıza teşekkür ediyor, haklarını teslim ediyorum. Ancak son dönemde yaşanan hukuki süreçler ve özellikle butlan kararı sonrasında ortaya çıkan tablo, yalnızca parti içi bir yönetim tartışması olmaktan çıkmış; muhalefetin geleceğini, yerel yönetimlerin istikrarını ve vatandaşlarımızın hizmet beklentisini doğrudan etkileyen bir belirsizlik alanına dönüşmüştür. Elbette bu süreçte farklı değerlendirmeler yapılabilir. Demokrasi zaten farklı görüşlerin meşru zeminde yarışabilmesidir. Sayın Özgür Özel'in olağan kurultay sonrasında üstlendiği genel başkanlık görevinin demokratik iradeye dayandığını düşünüyor; bu süreç boyunca sergilediği mücadeleyi ve siyasi kararlılığı da saygıyla karşılıyorum. Aynı şekilde, farklı hukuki görüşleri savunan herkesin de demokratik haklarına saygı duyuyorum. Ne var ki siyaset, yalnızca haklı olma mücadelesi değil; aynı zamanda millet adına çözüm üretme sorumluluğudur. Ben, belediye başkanı olarak her sabah parti içi tartışmalara değil, vatandaşın sorunlarına uyanıyorum. Bana verilen emanet; hizmet üretmek, şehrimizi geleceğe hazırlamak ve halkımızın beklentilerini karşılamaktır.

İşte bu nedenle, mevcut siyasi atmosferin ülkemizin ihtiyaç duyduğu güçlü muhalefet anlayışını zayıflattığını, yeni bir siyasal zeminde milletimize daha fazla katkı sunabileceğimi değerlendirerek yeni oluşum içerisinde mücadelemi sürdürme kararı aldım. Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihine, değerlerine ya da emek veren kadrolarına karşı alınmış bir tavır değildir. Tam tersine, yıllardır savunduğum demokrasi, hukuk devleti, laik Cumhuriyet, sosyal adalet ve liyakat ilkelerini farklı bir siyasi zeminde yaşatma iradesidir. Hiç kimse benden Cumhuriyet Halk Partisi hakkında kırıcı, incitici ya da ayrıştırıcı sözler duymayı beklemesin. Çünkü siyasi tercihler değişmek zorunda kalabilir; ancak emek, hatıra ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı emanete olan saygı değişmez. Türkiye'nin daha fazla kutuplaşmaya değil; hukuk güvenliğine, demokrasiye, uzlaşmaya ve güçlü kurumlara ihtiyacı vardır. Ben, bu anlayışla, kişileri değil ilkeleri merkeze alan, geçmişe saygılı ama geleceğe odaklanan bir siyaset yürütmeye devam edeceğim. Kararımın ülkemize, şehrimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyor; Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, YENİ yolculuğumun da milletimize hizmet etme sorumluluğuyla şekilleneceğini saygıyla ifade ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KONAK BELEDİYE BAŞKANI MUTLU: YENİ PARTİ ÇATISI ALTINDA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu CHP’den istifa ederek, Özgür Özel’in Genel Başkanlığındaki YENİ Parti’ye geçeceğini açıkladı. Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemde, kentimize, ülkemize ve halkımıza daha faydalı olabilmek için inandığım ilkeler ve idealler doğrultusunda ‘yeni’ bir yola çıkma kararı aldım. Bu karar, makam ve unvanların ötesinde, ortak akıl ve yenilenen bir heyecanla halkımıza daha iyi hizmet etme sorumluluğunun bir sonucudur. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine, kurucu iradesine sahip çıkan ve halkın sesini dinleyerek değişim iradesini cesaretle sahiplenen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde kurulan Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugüne kadar birlikte omuz omuza çalıştığım tüm Cumhuriyet Halk Partili dostlarıma, emek veren örgüt mensuplarına ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrılışımız bir vedadan ziyade, aynı hedefler doğrultusunda yeni bir yolda yürümeye devam etme kararlılığıdır. Yine aynı azim, şeffaflık ve sorumluluk bilinciyle, hiç kimseyi ayırmadan kentimiz ve yarınlarımız için var gücümle çalışmayı sürdüreceğim. Kararımın ülkemiz, kentimiz ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diler; kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

Öte yandan Konak’ta CHP’li 19 belediye meclis üyesinin de önümüzdeki günlerde YENİ Parti’ye geçmek için istifa etme kararı aldığı öğrenildi.

KARABURUN'DA BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN VE CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ DE PARTİLERİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP'den istifa kararı alan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da yaptığı yazılı açıklamada "Bugüne kadar çıktığımız bu yolda, bize güvenen hemşehrilerimizin iradesini her şeyin üzerinde gördük. Siyaseti hiçbir zaman makam ya da unvan meselesi değil; halkımıza hizmet etmenin ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmanın bir sorumluluğu olarak kabul ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır büyük bir inanç ve emekle sürdürdüğümüz mücadele, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir değerlendirme yapmamızı zorunlu kılmıştır.Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, liyakate ve sosyal belediyecilik anlayışına olan bağlılığımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik; bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Bu anlayışla, inandığımız değerlerle ve inandığımız yolda yürümek adına, bugün itibarıyla şahsım ve tüm Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden ayrılma kararı almış bulunuyoruz. Bu süreç; ne geçmişimize sırt çevirmek ne de bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz, emek verdiğimiz insanlara duyduğumuz saygıyı azaltmak anlamına gelmemektedir. Aksine, aynı inançla, aynı sorumluluk bilinciyle ve aynı hizmet anlayışıyla yolumuza devam etme kararlılığımızın bir ifadesidir. Bizim önceliğimiz, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin temel değerleri ve Karaburun'umuzdur. Bugün attığımız adım, bir ayrılığın değil; inandığımız değerleri daha güçlü savunabilme iradesinin ve geleceğe duyduğumuz umudun adımıdır. Bir gün geri dönebilme ümidiyle bizlere güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor; aldığımız kararı saygıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Egemenliği var eden binalar veya mekânlar değil, halkın iradesidir" ifadelerini kullandı.