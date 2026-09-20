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İzmir’de ekmek fırınında korkutan yangın!

İzmir’de ekmek fırınında korkutan yangın!

20.09.2026 08:03:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir’de ekmek fırınında korkutan yangın!

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir ekmek fırınında, baca temizliği sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin sündürdüğü alevler, iş yerinde hasara neden oldu.
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Kaymakçı Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında M.A.’ya ait ekmek fırınında yangın çıktı.

Fırında baca temizliği yapıldığı sırada çatı katına kıvılcım sıçradı. Kıvılcımların kasaların ve odunların bulunduğu bölüme ulaşmasıyla yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

FIRINDA HASAR OLUŞTU

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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