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İzmir'de IŞİD operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de IŞİD operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı!

25.08.2026 09:24:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir'de IŞİD operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı!

İzmir'de sosyal medyada terör örgütü IŞİD propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

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Sosyal medya hesaplarından IŞİD propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon, bugün saat 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hakkında toplatma kararı bulunduğu belirlenen kitaplara el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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