İzmir’de 'kaçak içki' operasyonu: 14 kişiye gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ile ticaretinden kaynaklanan ölümlerin ve kaçak tütün ürünlerinden kaynaklanan vergi kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

İzmir, Torbalı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda son 15 gün içerisinde Buca, Bornova, Konak, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda toplamda, 5 bin 100 litre etil alkol, 16 bin adet makaron, bin adet TAPDK bandrolü, bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ve 60 kilogram tütün ele geçirildi.

14 GÖZALTI

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, operasyonlarda 3 farklı adreste faaliyet gösteren merdiven altı etil alkol imalathanesi de deşifre edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.