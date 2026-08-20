İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 11 milyonluk kaçak steroid içeren ilaç ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kaçağı steroid etken madde içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik projeli soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; Buca ve Karabağlar ilçelerinde bulunan; 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri ve 2 araçta aramalar sonucunda 92 bin 604 adet steroid etken madde içeren ilaç, 15 bin imalat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 248 bin TL olduğu olduğu belirtildi.

Haklarında suç tespiti yapılan toplam 6 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.