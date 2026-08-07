İzmir'de Karabağlar ve Konak belediye başkanlarından YENİ Parti kararı

İzmir'de YENİ Parti'ye katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile 17 belediye meclis üyesi, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile 19 belediye meclis üyesinin rozetleri düzenlenen törende İl Başkanı Çağatay Güç tarafından takıldı.

Güç, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de CHP’den YENİ Parti’ye geçişlerin bir plan dahilinde gerçekleştiğini ve yakında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde YENİ Parti Grubu’nun meclis çoğunluğunu elde edeceğini söyledi.

Güç, şunları kaydetti:

“Partimiz henüz yeni kurulduğu için doğal olarak bir geçiş süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan arkadaşlarımızın katılım süreçlerini planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda İzmir'deki 30 ilçemizin tamamında ilçe başkanlarımız ve ilçe örgütlerimiz partimize katıldı. Önceliğimizi belediye meclis üyelerimize vererek meclis komisyonlarında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına süreci hızlandırdık. Pazartesi günü YENİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'muzu ilk kez toplayacağız ve çalışmalarımıza resmen başlayacağız. İzmir'de 20 ilçe belediyesinde geçiş sürecini büyük ölçüde tamamladık. Karşıyaka, Bayraklı ve Foça'da ise belediye meclis üyelerimizin katılım süreçleri devam ediyor. Bu sürecin de tamamlanmasıyla birlikte 23 belediye meclisinde YENİ Parti gruplarıyla temsil edileceğiz.

Hedefimiz, İzmir'de halkın desteğini arkasına alan, çözüm üreten ve geleceğe güven veren yeni bir siyaset anlayışını hâkim kılmaktır. Bazı ilçelerimizde ise özel durumlar bulunuyor. Balçova'da Belediye Başkanımızın görevine iadesi yönünde umutluyuz o süreci bekliyoruz. Çiğli, Narlıdere, Buca ve Menderes'te ise bazı arkadaşlarımız CHP’de kalacaklarını ifade ettiler. Menderes'te devam eden hukuki süreç nedeniyle gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Önümüzdeki hafta Büyükşehir Meclisi’nde çoğunluğun bizde ya da başkasında olması kritik değil. Bir sonraki ay meclis üyesi sayımız 100'ün üzerine çıkacak. Şu an komisyon çalışmaları sürdüğü için teknik bir süreç yürütüyoruz. Açıklama yapan 1-2 kişi dışında, o anlayışla CHP’de devam edecek kimse kalmadı.”

“KATILIMCI BİR YAPI OLUŞTURACAĞIZ”

YENİ Parti’nin eski siyaset anlayışını geride bırakarak parti üyelerinin ön plana çıktığı ve özgürce fikrin dile getirildiği bir yapı olarak inşa edildiğini aktaran Başkan Güç, “İnternet üzerinden üyelik sisteminin de kısa süre içerisinde devreye girmesini bekliyoruz. Sistem açıldıktan sonra vatandaşlarımız da kolaylıkla partimize üye olabilecek. Süreç son derece olumlu ilerliyor" diye konuştu.

Gittikleri her yerde vatandaşların YENİ Parti'ye büyük bir umut bağladığını gördüklerini ifade eden Güç, "Ülkemizde özellikle gençler, kadınlar ve emekçi kesimler ciddi bir umutsuzluk yaşıyor. İnsanlar geleceğe güvenle bakamıyor. İşte tam da bu noktada YENİ Parti ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, toplumun yeniden umut bağladığı bir adres haline geldi. Sayın Özel, hem partimizin kuruluş ve geçiş sürecini hem de toplumla kurduğu iletişimi büyük bir başarıyla yönetiyor. Biz de İzmir'de bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk İl Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Güç, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yaparak yol haritamızı netleştireceğiz. İlçe yönetimlerimizin kuruluşları tamamlandı. Önümüzdeki hafta ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ilk kongre ve kurultay sürecine kadar izleyeceğimiz örgütlenme stratejisini değerlendireceğiz. Amacımız siyaseti gençlere, kadınlara ve toplumun her kesimine daha güçlü şekilde anlatabilen bir örgüt yapısı oluşturmaktır. Bu doğrultuda çalışma grupları kurmayı planlıyoruz. Süreci yalnızca il ve ilçe yönetimlerinin yürüttüğü klasik bir yapı yerine, bilgi ve birikimiyle katkı sunmak isteyen liyakat sahibi herkesin içinde yer aldığı katılımcı bir model oluşturacağız. Daha önce üzerinde çalıştığımız bu anlayışı YENİ Parti çatısı altında daha da geliştireceğiz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi üyeyle birebir iletişim kuran, halkın içinde olan, sahadan kopmayan bir örgüt modeli inşa ediyoruz. Akademik birikimin, liyakatin ve ortak aklın ön planda olduğu bu yapı sayesinde gelecekte ülkeyi yönetecek kadroları birlikte yetiştirecek ve oluşturacağız. Biz İzmir'de hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Farklı tercihler yapmış olsalar da bu kararların hangi şartlarda alındığını biliyoruz. İnsanların baskıyla değil, özgür iradeleriyle karar verebildiği bir siyaset ortamını savunuyoruz. Bugün yaşanan siyasi baskılar yalnızca belediye başkanlarını ya da siyasetçileri değil, toplumun tamamını etkiliyor. İnsanlar geleceğe dair kaygı duyuyor, hukuka ve adalet sistemine olan güven her geçen gün azalıyor. Toplumdaki umutsuzluğun temel nedenlerinden biri de budur. Biz YENİ Parti olarak tam da bu nedenle yeni bir anlayışla yola çıktık. İnsanlarımızın geleceğe umutla bakabildiği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“GENEL BAŞKAN ÖZEL’İ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in halktaki karşılığından çekinen AK Parti iktidarının Genel Başkan Özel ve çevresindeki kişilere karşı bir yıpratma politikası izlediğini savunan Başkan Güç, “Dün Veli Ağbaba vekilimizin kardeşini tutukladılar. İki gün önce İlçe Başkanı'nı tutuklama talebiyle Ankara'ya sevk ettiler. Orada Genel Başkanımız Özgür Özel'e yönelik bir yıpratma politikası güdüyorlar. Manisa'da, Genel Başkanımızın bir süre danışmanlığını yapan ve arkadaşı olan Demirhan Bey'i de birkaç ay önce tutukladılar. Ülkede çok büyük sorunlar varken tek amaçları, iktidara gelebilecek potansiyele sahip bir lideri yıpratmaktır. Burada başka hiçbir amaçları yok. Bunu toplumun kendisi de görüyor. Algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar ama toplumda buna karşılık bulamıyorlar. Çünkü toplum Özgür Özel'i, onun siyasi yürüyüşünü engellemeye ve çevresindeki insanlara zarar vermeye çalıştıklarını biliyor” şeklinde konuştu.

“CHP’NİN HALİ ATATÜRKÇÜLERİ ÜZÜYOR”

CHP içerisinde iktidara hazırlanan bir yapı kurduklarını ve bu yapıya mutlak butlan kararı ile zarar verilmek istendiğini söyleyen Güç, şunları kaydetti:

“Biz gerçekten CHP’de çok nitelikli bir yapı kurmuştuk, tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. En son Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'nde hükümet programı hazırlıyorduk. Gelinen noktada oradaki sistemi bozarak bizi hazırlıksız bırakmak istediler. Ancak o sistem komple bu tarafa geçti. Orada kalanlar artık AKP'nin temsilcileridir. İzmir'deki yapıyı da atamaları da görüyoruz; toplumda hiçbir karşılığı olmayan insanların bir arada toplandığı yapay bir yapı haline geldi. Biz aslında CHP’yi geride bıraktık; artık yeni bir parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün ‘ikinci eserim’ dediği partinin bu duruma düşmesi tüm Atatürkçüleri ve vatanseverleri çok üzmüştür. Bu gidişatın böyle olmaması gerektiğini biliyoruz. İleride, eninde sonunda CHP yine vatanını seven Atatürkçü insanların yürüttüğü bir yapı haline gelecektir. Fakat şu anki yapı resmen AKP ile yan yana yürüyen, ona yamalanan bir yapıya dönüşmüştür ve toplumda karşılığı yoktur. Bizim tek hedefimiz iktidarı almaktır. Bu yüzden tek muhatabımız iktidardır, AKP'dir. Söylemimizi ve siyasetimizi bu düzeyde sürdürüyoruz.”