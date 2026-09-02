İzmir'de mobilya atölyesinde yangın: 4 kişilik aile kurtarıldı

İzmir’in Buca ilçesi Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi’ndeki üç katlı mobilya atölyesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, beş arazöz, iki tonaj aracı ve iki merdivenli araçla olay yerine sevk edildi.

Mobilya atölyesindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü.

Merdivenli araçlarla atölyenin yüksek noktalarına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti.

DÖRT KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Alevlerin atölyeden çevredeki yapılara sıçraması sonucu bir iş yeri ile bir ev tamamen yanarken, üç iş yeri de zarar gördü. Yangının sıçradığı evde bulunan anne, baba ve iki çocuk, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi.

Durumlarının iyi olduğu belirlenen dört kişilik aile, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince gözlem altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.