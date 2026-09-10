İzmir'de neler oluyor? İki belediye başkanı AKP'ye geçecek iddiası... Onur Emrah Yıldız'dan açıklama geldi

İzmir'de Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den ayrılarak AKP’ye katılmak üzere Ankara’da görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. AKP’nin muhalefet partilerinden seçilen belediye başkanlarına yönelik transfer girişimlerinin İzmir’e uzandığı iddia edildi.

Kulislerde yer alan iddialara göre Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, AKP’ye geçmek için Ankara’da görüşmeler yürütüyor. İki başkanın telefonlarını kapattığı ve kendilerine ulaşmaya çalışan CHP’li isimlere dönüş yapmadığı ileri sürüldü.

ROZETLERİ ERDOĞAN MI TAKACAK?

Fıçı ile Yıldız’ın bu hafta içinde CHP’den istifa etmesinin beklendiği belirtildi. İki başkanın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı rozetlerle AKP’ye katılacağı iddia edildi.

AKP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Türkiye genelinde ikinci sırada tamamlamıştı. Erdoğan’ın “Kapımız muhalif belediye başkanlarına açık” açıklamasının ardından farklı partilerden seçilen bazı belediye başkanlarının AKP’ye geçişi hız kazanmıştı.

Muhalefet belediyelerinde yürütülen yargı süreçleri ve görevden almaların ardından yapılan bazı belediye meclisi seçimleri de yönetim değişiklikleriyle sonuçlanmıştı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız açıklamalarda bulundu. Yıldız, başta borç yapılandırmaları ve İller Bankası’ndaki kesintilerin kaldırılması olmak üzere bakanlık düzeyinde görüşmeler yapmak için Ankara’da bulunduğunu kaydetti.

Yıldız açıklamasında şunları söyledi:

“Çiğli Belediyesi’nin Ağustos ayına ait İller Bankası ödeneğinde yapılan kesintilerin kaldırılması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı’nın borçlarına yönelik yapılandırma, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince uygulanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’na ilişkin düzenleme konuları başta olmak üzere; çeşitli kurum ve kuruluşlarla yoğun temas için Ankara’dayım. Gündemimizde bunun dışında başka bir konu yoktur.”

MAKAM ARACI KURŞUNLANMIŞTI

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki makam aracına 20 Ağustos’ta tabancayla ateş açılmıştı. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.S. (21) ile S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.