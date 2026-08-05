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İzmir'de oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı

İzmir'de oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı

5.08.2026 21:48:00
Güncellenme:
AA
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İzmir'de oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı oğlu Ender A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 67 yaşındaki Selçuk A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba tutuklandı.

Çay Mahallesi'ndeki evlerinde dün tartıştığı oğlu Ender A'yı (33) pompalı tüfekle vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba Selçuk A'nın (67) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Selçuk A. (67) ile oğlu Ender A. (33) arasında dün Çay Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışmada, baba oğluna pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ender A. kurtarılamamış, ekipler baba Selçuk A'yı gözaltına almıştı.

 

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