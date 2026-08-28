İzmir'de otobüsle otomobil çarpıştı: Can kayıpları ve yaralı var

Gümüldür Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otobüs ile otomobilin çarpışmasının ardından her iki araç da yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kazanın ardından şarampole devrilen otobüs ve otomobilin vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Meydana gelen feci kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme sürdürülüyor.