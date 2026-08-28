Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir'de otobüsle otomobil çarpıştı: Can kayıpları ve yaralı var

İzmir'de otobüsle otomobil çarpıştı: Can kayıpları ve yaralı var

28.08.2026 16:00:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İzmir'de otobüsle otomobil çarpıştı: Can kayıpları ve yaralı var

Menderes ilçesinde bir otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gümüldür Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otobüs ile otomobilin çarpışmasının ardından her iki araç da yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kazanın ardından şarampole devrilen otobüs ve otomobilin vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Meydana gelen feci kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme sürdürülüyor.

İlgili Konular: #İzmir #kaza #otobüs

İlgili Haberler

Bingöl'de korkunç kaza... Araç, 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Can kayıpları ve yaralılar var
Bingöl'de korkunç kaza... Araç, 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: Can kayıpları ve yaralılar var Genç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: Can kayıpları ve yaralılar var
Gaziantep'te feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: Can kayıpları ve yaralılar var Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Esenyurt'ta feci kaza... 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 kişi yaralandı Esenyurt TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası yardım için duran araçlar ve çevreden yardıma koşanlara aynı yönde ilerleyen araçlar çarptı. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.