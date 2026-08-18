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İzmir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

18.08.2026 22:08:00
Güncellenme:
AA
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İzmir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

zmir’in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarındaki toprak yamaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim A'nın yönetimindeki 35 ADZ 275 plakalı minibüs, Eğridere Mahallesi'nde Pekmezdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İbrahim A. ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.

Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kerime Özen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın, minibüsün freni tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

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