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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Depodan binlerce sentetik hap ve kilolarca etken madde çıktı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Depodan binlerce sentetik hap ve kilolarca etken madde çıktı

17.09.2026 17:27:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Depodan binlerce sentetik hap ve kilolarca etken madde çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin takibe aldığı iki şüphelinin kiraladığı depoya düzenlenen operasyonda 253 bin 926 sentetik hap ve 75 kilogram uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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 İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 253 bin 926 sentetik hap ile 75 kilogram uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen Ö.B. ve E.D.K.'yi takibe aldı. Takibin ardından polis, şüphelilerin sattıkları uyuşturucu hapları kiraladıkları bir depoda sakladıklarını tespit etti.

Dün sabah söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada 253 bin 926 sentetik hap, 75 kilogram uyuşturucu etken maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Ö.B. ve E.D.K. gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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