İzmir’deki hayvan pazarında şap alarmı: ‘Hareketler durdurulmalı’

İzmir Ödemiş ve Tire’de hayvan pazarları şap hastalığı nedeniyle kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe, Türkiye’nin farklı illerinde şap hastalığının yeniden görülmeye başladığını belirterek hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi için hayvan hareketlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

İzmir’in yanı sıra Niğde, Aksaray, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa’da da şap hastalığının görüldüğünü belirten Karakülçe, “Pazarlar kapatılınca hayvan hareketleri tam manasıyla durmuş olmuyor. Asıl olan hayvan hareketlerinin bir an evvel durdurulması. Bundan kastımız da şu: Erkek besilik hayvanlar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden beslenir. O bölgede de tam kontrolün sağlanamamış olması, sınır güvenliğinin sağlanamamış olması ve oralardan kaçak hayvanların girmiş olma ihtimali dolayısıyla hastalıklı hayvanların ülkemizde bulunma ihtimalinin arttığını gösterir. Sonra Ege üreticisi gidip oradan damına önümüzdeki dönemin kurbanlık hayvanını koymak için gittiğinde, alıp buraya getirdiğinde hastalığı yol güzergâhı boyunca her yere saça saça geliyor” ifadelerini kullandı.