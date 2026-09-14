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İzmir'deki LGBTİ operasyonu: 16 kişi tutuklandı

İzmir'deki LGBTİ operasyonu: 16 kişi tutuklandı

14.09.2026 09:23:00
Güncellenme:
AA
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İzmir'deki LGBTİ operasyonu: 16 kişi tutuklandı

İzmir'de "Ailem Güvende" adı altında LGBTİ bireylere ve topluluklarına yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde LGBTİ birey, örgüt ve topluluklara yönelik yürütülen "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 16'sı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 6 kişinin ise arandığı bildirildi. 

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, LGBTİ bireylerin örgütlerini de hedef alan operasyon çerçevesinde kent genelinde toplumun huzurunu ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla soruşturma başlatmıştı. 

Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 18 kişi de dün gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #Operasyon #LGBT