İzmir Down sendromlu Durukan'ı arıyor!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:19

Güncelleme: 24.09.2023 - 13:19

İzmir'in Karaburun ilçesinin Kösedere Mahallesi’nde yaşayan Down sendromlu Durukan Hamamcı (30) 23 Eylül sabahı evde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, yaptıkları arama çalışmalarından bir sonuç alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, dron ve iz sürme köpekleri ve termal kameraları da kullanarak Hamamcı'nın izine ulaşmaya çalışıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da sosyal medya hesaplarından, Hamamcı'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kösedere Mahallesi’nden down sendromlu genç hemşehrimiz Durukan Hamamcı, 23 Eylül sabaha karşı 04:00 gibi çıktığı evine dönmemiştir. Sevgili Durukan’ı gören yurttaşlarımızın, Jandarma’ya 112’ye, gördükleri yer/konum bilgisiyle bildirmeleri önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.