İzmir Foça'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:58
İzmir Foça'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
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İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer bölgeye sevk edildi.

Alevlere ilk müdahalenin 11 dakika içinde yapıldığı bildirildi.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor


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