İzmir Foça'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer bölgeye sevk edildi.
Alevlere ilk müdahalenin 11 dakika içinde yapıldığı bildirildi.
Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor
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