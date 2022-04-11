İzmir İktisat Kongresi - 4

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:49

17 Şubat 1923 tarihinde başlayan Türkiye İktisat Kongresi, tüccar, sanayici, işçi ve çiftçi kesiminden seçilen 1135 delege katılmış ve kadınlar da bu kongrede temsil edilmiştir. “Türkiye İktisat Kongresi”nin sonuç kararlarını içeren “İktisadi And”ı 4 Mart 1923 gününe açıklamışlardır.

İşgalin sonrası 1240 gün acı çeken ve üstelikte kurtuluş hemen ardından, işgalciler tarafından, üçte ikisini yakılan İzmir’de bu kongrenin düzenlenmesinin mesajı; emperyalizme karşı savaşı kazandık, sıra; iktisadi zafer de olmuştur. Katılımı ve şartları itibariyle Türkiye’de bir ilk olan Türkiye İktisat Kongresi; İzmirliler tarafından; İzmir İktisat Kongresi olarak anılır, o anılmayı da İzmir hak eder. Bu son bölümde Gazi’nin konuşmasının son bölümünü okuyacaksınız.

Efendiler;

Görülüyor ki, bu kadar kesin ve yüksek askeri zaferden sonra dahi bizi barışa kavuşturmayan nedenler doğrudan doğruya iktisadi nedenlerdir. Çünkü bu devlet, bu millet iktisadi egemenliğini temin ederse, o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş ve yükselmeye başlamış olacaktır ve artık bunu yerinden kımıldatmak mümkün olamayacaktır. İşte düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın uygun görmedikleri, bir türlü rıza göstermedikleri budur.

Memleketimizi bundan başta demiryollarıyla, üzerinde otomobiller çalışır, şoseleriyle ağ haline getirmek zorundayız. Çünkü batının ve dünyanın vasıtaları oldukça, tren oldukça, bunlara karşı merkepler ve kağnı ile ve tabii yollar üzerinde yarışa çıkışmanın imkânı yoktur. Memleketimiz ziraat memleketidir. Bu itibarla, halkımızın çoğunluğu çiftçidir, çobandır. Dolayısıyla en büyük kuvveti, kudreti bu sahada gösterebiliriz ve bu alanda önemli yarışma meydanlarına atılabiliriz. Fakat aynı zamanda sanatımızı da artırmak ve genişletmek zorundayız. Eğer sanat konusunda hoşgörülü olursak, sanayi eserlerinde yine dışarının haraç aldığı ülke oluruz. Ürün ve imalatın el değiştirmesi ve servete dönüştürülmesinde ticarete ihtiyacımız vardır.

Ticaretimizin başkalarının elinde kalması memleketimizin servetinden gereği kadar faydalanmamayı gerektirir. Fakat bütün bunlar söylendiği kadar basit ve kolay olmayan şeylerdir. Bunda başarılı olabilmek için gerçekten memleketin ve milletin ihtiyacına uygun esaslı program üzerinde bütün milletin birlikte ve uyumlu olarak çalışması gereklidir. Yüksek heyetimizin bu esasların en kıymetlilerini inşallah bulup ortaya koyacaksınız.

Efendiler;

Yüksek heyetinizin bugün imzalamış olduğu, Türkiye İktisat Kongresi çok önemlidir. Çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felâket noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarmak konusunda Misak-i Millinin ve Teşkilât-i Esasiye Kanunu’nun ilk temel taşlarını sağlama konusunda yapıcı olmuş, girişimci olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, milli tarihimizde en kıymetli ve yüksek hatırayı kazanmıştır. Kongremiz de milletin ve memleketin hayat ve gerçek kurtuluşunu temine yardımcı olacak baş yasanın temel taşlarını ve esaslarını hazırlayıp ortaya koymak şekliyle tarihte en büyük şöhreti ve çok kıymetli bir hatırayı kazanacaktır. Bu kadar kıymetli ve tarihi kongremizi açmak şerefini bana bağışladığınızdan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. Ve böyle bir kongreyi imzalayan sizlersiniz. Bundan dolayı sizi tebrike değer görür ve tebrik ederim. Kongre açılmıştır efendim.”



Ahmet Gürel

Atatürk Araştırmacısı