İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon: 39 kişi tutuklandı!

14 Aralık 2022 Çarşamba, 22:23

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına karışan şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüpheliler hakkında çalışma başlatan ekipler, sahte banka dekontu ile araç dolandırıcılığı, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı yaparak 28 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığını saptadı.

14 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Operasyon kapsamında şebeke üyesi oldukları öne sürülen şüphelileri yakalamak için İzmir, İstanbul, Denizli, Uşak, Manisa, Ankara, Ordu, Gaziantep, Diyarbakır, Tekirdağ, Van, Kayseri, Sinop ve Bursa illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanılan dokümanlar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aylrıca 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama Suçuna' istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konulurken, şüphelilere ait 3 otomobil ile 1 dubleks daireye el konuldu.

Polisin 14 ilde gerçekleştirdiği operasyonuyla, şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 eylemin de engellendiği öğrenildi.

39 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 56 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 39 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.