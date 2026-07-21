İzmir merkezli yasadışı bahis operasyonu: 2 milyar TL para trafiği, 34 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ulaşan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNÜMÜNDE 'FİNANS EVİ'

Soruşturmada, Buca ilçesinde öğrenci evi görünümünde kullanılan 9 ayrı adresin yasa dışı bahis faaliyetlerinde finans evi ve ofis olarak kullanıldığı, adreslerde yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık edildiği ve canlı destek hizmeti verildiği tespit edildi. İncelemelerde, şüphelilerin para transferi ve canlı destek faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri belirlendi. Mali analizlerde ise şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 2 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen deliller doğrultusunda İzmir merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda İzmir’de 31, Aydın’da 1, Balıkesir’de 3 ve Tekirdağ’da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında yakalama kararı uygulandı. Operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, arama yapılan adreslerde 2 şüpheli daha gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 34’e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan İzmir’de 3, Balıkesir’de 1 olmak üzere toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve suçta kullanıldığı değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda, üzerinde “1950” ibaresi bulunan markası kazınmış ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirilerek incelemeye alındı.

Başsavcılık, ele geçirilen dijital materyaller ve mali verilere ilişkin incelemelerin sürdüğünü, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.