İzmir Otogarı’nın işletmesi belediye iştiraklerine devredildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci bileşimi, Meclis Biaşkan Vekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, geçtiğimiz günlerde İZBB’nin mahkeme sonucuyla işletmesini devraldığı İzmir Otogarı’na ilişkin önerge gündeme geldi.

İzmir Otogarı’nın işletme hakkı, yap- işlet- devret modeli ile 25 yıllığına İZOTAŞ’a verilmişti. 14 Aralık 2023 tarihinde devir süresi dolarken İZOTAŞ ise pandemi dönemini gerekçe göstererek işletme süresinin 7 yıl uzatılması talebiyle dava açmıştı. Açılan dava kapsamında mahkeme, 2023 yılında tahliyeyi engelleyen tedbir kararı almıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yargıtay, davada İZBB lehine karar vermiş ve otogarın işletme hakkı Büyükşehir’e geçmişti.

BÜYÜKŞEHİR İŞTİRAKLERİNE DEVREDİLDİ

Oturumda 17. önerge olarak gündeme gelen maddeyle, İzmir Otogarı bünyesindeki otoparkların İZELMAN A.Ş.’ye, kafe, kafeterya, lokanta, çay bahçesi, büfe ve benzeri ticari alanların GRAND PLAZA A.Ş.’ye, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmetleri kapsamındaki işletmecilik faaliyetlerinin ise İZULAŞ A.Ş.’ye beş yıl süreyle verilmesine tüm meclis üyelerinin ‘evet’ oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen önerge kapsamında, işletme faaliyetlerinden elde edilecek gelirin yüzde 30’u İzmir Büyükşehir Belediyesine aktarılacak.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Oturumda ayrıca, İzmir genelinde faaliyet gösteren servislerin ücretlerine zam öngeren önergeler de gündeme geldi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin önergesiyle gündeme alınan 8 ve 9 numaralı zam önergeleri kapsamında; “Mevcut Personel Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi” ve “Öğrenci Servis Taşımacılığı” ücretlerine yüzde 20 zam yapılması kararı alındı.

Plan ve Bütçe – Ulaşım – Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonlarından oybirliği ile gelen önergeler mecliste de tüm partilerin ‘Evet’ oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen önergeyle öğrenci servislerinde en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arasındaki mevcut 3 bin 45 TL’lik ücretin 3 bin 654 TL’ye yükseltildi. En uzun mesafe olan 0-40 kilometre’nin ücreti ise 8 bin 639 TL’ye çıkarıldı.

Personel servis araçlarına ilişkin tarifede ise; 10-17 koltuklu araçlarda 3 bin 636 TL olan ilk kalkış ücreti 4 bin 363 TL’ye çıkarılırken kilometre başına ilave ücretin ise 47 TL’den 56,40 TL’ye yükseltildi.