'İzmir' paylaşımı sonrası gözaltı: Berna Laçin'in ifadesi ortaya çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan sanatçı Berna Laçin’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade ortaya çıktı.

8 Ekim 2026 tarihli sorgulama tutanağına göre Laçin, paylaşımında suç unsuru bulunmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

“AMACIM İZMİRLİLERİ SAKİNLEŞTİRMEKTİ”

İfadesinde İzmirli olduğunu ve kentle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Laçin, sosyal medya paylaşımını Cemil Tugay’ın parti değiştirmesinin ardından yaptığını anlattı.

Laçin, paylaşımının amacını şöyle açıkladı:

“Bu tweetteki paylaşımımı amacım İzmirlileri başına daha önce neler geldi, İzmir'in başına tarih boyunca tarih boyunca neler neler gelmiş bir belediye başkanı olayı bu kadar büyütülecek bir durum değildir şeklinde açıklamaktı.”

Paylaşımında İstiklal Marşı’ndaki “Korkma!” ifadesine de atıfta bulunduğunu belirten Laçin, sözlerinin sosyal medyada farklı yerlere çekildiğini savundu.

“SÖYLEMLERİM TROLLER TARAFINDAN BAŞKA YERLERE ÇEKİLDİ”

Laçin, paylaşımında İzmir’in geçmişte yaşadığı felaketleri hatırlatarak yaşanan siyasi gelişmenin büyütülmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştığını söyledi.

İfadesinde, “Bu söylemde İzmir'in daha önce işgal de yaşadığını, deprem de yaşadığı gibi geçirilmiş olan olayları anlatmak şeklinde söylemim gerçekleşmiştir” diyen Laçin, sözlerinin sosyal medyada çarpıtıldığını öne sürdü.

Laçin, “Ben paylaşım yaptıktan sonra bir anda çevremdeki insanlar hakkımda soruşturma başlatıldığını söyleyince defalarca düşündüm, yaptığım paylaşımda hiçbir suç unsuru bulamadım” ifadelerini kullandı.

“BEN HUKUKSUZ YERE İÇERİ ATILIYORUM”

Gözaltına alınmasına tepki gösteren Laçin, paylaşımının herhangi bir kişiyi hedef almadığını ve suç işlemeye teşvik içermediğini savundu.

Laçin, “Ben bu olayları hayretle karşılıyorum. Hiç kimse bu söylemleri söyleyeni çağırmıyor. Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum” dedi.

Sosyal medyada kendisine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığını da belirten Laçin, bu mesajlar hakkında işlem yapılmadığını ileri sürdü.

AVUKATLARINDAN SERBEST BIRAKILMA TALEBİ

Laçin’in avukatları da savcılıktaki ifadede müvekkillerinin suç işlemediğini savundu.

Avukat Poyraz, Laçin’in paylaşımının halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarını oluşturmadığını belirterek serbest bırakılmasını ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Avukat Yılmaz ise paylaşımın bağlamından koparılarak değerlendirildiğini savundu. Laçin’in sağlık durumuna da dikkat çeken Yılmaz, müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Laçin’in savcılık ifadesi 8 Ekim 2026 tarihinde tamamlandı.