İzmir Şehir Kartı üzerinden öğrencilere eğitim yardımı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı öğrenci destekleri 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de sürüyor. Bu yıl İzmir Şehir Kartı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak toplam 50 milyon TL tutarındaki kırtasiye malzemesi, beslenme çantası, bot ve mont desteğiyle velilerin bütçesine katkı sağlanırken İzmir esnafına da destek olunuyor. 20 bin öğrenciye 500’er TL olmak üzere toplam 10 milyon liralık kırtasiye malzemesi desteği İzmir Şehir Kart’a yüklendi. Kırtasiye alışverişini yapan aileler mutlu, esnaf da memnun.

KIRTASİYE DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürü Volkan Sert, “İlk ve ortaokul öğrencilerimize sağlamış olduğumuz desteklerimiz kapsamında kırtasiye malzemesi yardımımıza her yıl olduğu gibi devam ediyoruz. Desteği İzmir Şehir Kart aracılığıyla yapıyoruz. Tam olarak 20 bin çocuğumuza 500’er TL olmak üzere 10 milyonluk bir destek sağladık” dedi. Projenin iki ayaklı olduğunu vurgulayan Volkan Sert, “Aynı zamanda İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve İzmir Ticaret Odası’yla yapmış olduğumuz protokoller kapsamında İzmirli esnafımıza da can suyu sağlamış oluyoruz. Anlaşmalı kırtasiyelerimiz bize başvuru yapıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından incelemeleri sağlanıyor ve sistemimize dahil ediliyor. Yürütmekte olduğumuz projeden hem esnafımız hem yurttaşlarımız memnun. Çünkü ekonomik koşullar gittikçe zorlaşıyor” diye konuştu.

TÜM DESTEKLER TEK KARTTA

İzmir Şehir Kart’ın geniş bir kapsamı olduğunu da belirten Sert, “Bundan sonraki aşamada da kırtasiyeci esnafımızın dışında bot ve mont desteklerimizi bu kart üzerinden sağlayacağız. Böylece hem tekstil hem ayakkabıcı esnafımıza destek sağlamaya devam edeceğiz. Kırtasiye desteğimiz 10 milyon lira oldu, bot ve montta 20 milyonluk bir destek sağlamayı hedefliyoruz. Gıda desteklerimiz için 20 milyonluk bir ödeme yapacağız. Toplamda desteklerimiz 50 milyon TL’yi bulacak. Esnafımızı kalkındırmak için çok güzel bir proje” dedi.