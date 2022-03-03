İzmir Tabip Odası: Sağlıkçıya emeklilikte de rahat yok

03 Mart 2022 Perşembe, 14:23

İzmir Tabip Odası, hekimlerin emeklilik sonrası koşullarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kaynak, yaptıkları çalışma sonucunda genç doktorların beyin göçü ile yurt dışına gittiğini, doktorların önemli bir kesiminin ise erken emeklilik ve istifalar ile meslekten ayrıldığına dikkat çekti.

Kaynak, doktorların emeklilik için sundukları başlıca gerekçelerin yoğun iş temposu, mesleki tatmin kaybı, mobbing, liyakatsizlik, maaşların yetersizliği mesleğin itibarsızlaşması olduğunu söylerken, “Emekli olan hekimlerin yaklaşık dörtte üçlü kesimi yani yüzde 75’i yakını geçinemediği ve ekonomik zorluk yaşadığı için çalışmaya devam ediyor. Hekimlerin yüzde 99’u 13 bin lira olan yoksulluk sınırının altında emeklilik ücreti almaktadır, ve yüzde 95’i emekli maaşlarının yetersiz olduğunu düşünmektedir. Hekimlerin yaklaşık yüzde 50’si mesleği seçtiği için pişman olduğunu ya da başka ülkelerde işini sürdürmek istediğini açıklamıştır. Emekli olan sağlıkçıların en büyük sorunları gelecek kaygısı ve ekonomik sıkıntılardır. Ayrıca emekli hekimlerin yüzde 60’a yakınlık kesimi sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Hekimler ülkemizde çalışırken de, emekli olduktan sonra da ne yazık ki mutlu değiller” açıklamasında bulundu.