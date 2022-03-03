İzmir Tabip Odası: Sağlıkçıya emeklilikte de rahat yok
İzmir Tabip Odası tarafından yapılan son anket çalışmasında sağlıkçıların emekli olduktan sonra da geçinemediği ortaya çıktı. Türkiye’nin 61 ilinden toplam 2153 hekimin katıldığı araştırma sonucunda emekli olan doktorların 4’te 3’ü halen çalışmak zorundayım derken, ankete katılan emekli hekimlerin yüzde 85’i de geçim sıkıntısı ve gelecek kaygısı taşıdıklarını ifade etti.
İzmir Tabip Odası, hekimlerin emeklilik sonrası koşullarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Kaynak, yaptıkları çalışma sonucunda genç doktorların beyin göçü ile yurt dışına gittiğini, doktorların önemli bir kesiminin ise erken emeklilik ve istifalar ile meslekten ayrıldığına dikkat çekti.
Kaynak, doktorların emeklilik için sundukları başlıca gerekçelerin yoğun iş temposu, mesleki tatmin kaybı, mobbing, liyakatsizlik, maaşların yetersizliği mesleğin itibarsızlaşması olduğunu söylerken, “Emekli olan hekimlerin yaklaşık dörtte üçlü kesimi yani yüzde 75’i yakını geçinemediği ve ekonomik zorluk yaşadığı için çalışmaya devam ediyor. Hekimlerin yüzde 99’u 13 bin lira olan yoksulluk sınırının altında emeklilik ücreti almaktadır, ve yüzde 95’i emekli maaşlarının yetersiz olduğunu düşünmektedir. Hekimlerin yaklaşık yüzde 50’si mesleği seçtiği için pişman olduğunu ya da başka ülkelerde işini sürdürmek istediğini açıklamıştır. Emekli olan sağlıkçıların en büyük sorunları gelecek kaygısı ve ekonomik sıkıntılardır. Ayrıca emekli hekimlerin yüzde 60’a yakınlık kesimi sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Hekimler ülkemizde çalışırken de, emekli olduktan sonra da ne yazık ki mutlu değiller” açıklamasında bulundu.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Sevda Noyan'ın davasında yeni gelişme
- Bu gece bir dev zam daha bekleniyor!
- TBF'den HES kodu kararı
- Fitch'ten 'yüksek enflasyon' değerlendirmesi
- Antalya Ziraat Odası Başkanı'ndan çağrı
- 'Yapılan şey güvenlik zirvesi değil güvenlik zırvasıdır'
- TMO'dan buğday ithalatı kararı
- UEFA Başkanı kulüplere seslendi
- Kar nedeniyle 132 köy yolu kapandı
- Rus kedilerine yaptırım kararı