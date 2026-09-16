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İzmir Torbalı’da acı olay: 4'üncü kattaki balkondan düşen 12 yaşındaki Elifnaz hayatını kaybetti

İzmir Torbalı’da acı olay: 4'üncü kattaki balkondan düşen 12 yaşındaki Elifnaz hayatını kaybetti

16.09.2026 13:53:00
Güncellenme:
DHA
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İzmir Torbalı’da acı olay: 4'üncü kattaki balkondan düşen 12 yaşındaki Elifnaz hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elifnaz Yeke hayatını kaybetti. Yeke'nin cenazesi, bugün kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen ortaokul öğrencisi Elifnaz Yeke (12), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Elifnaz Yeke, ailesiyle yaşadığı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Torbalı Ticaret Odası 80’inci Yıl Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Elifnaz Yeke'nin cenazesi, bugün ikindi vakti Muratbey Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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