İzmir Torbalı'daki fabrika patlamasında acı haber: 25 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren İki-El Metal isimli fabrikada dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 3’ü ağır olmak üzere 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AĞIR YARALANAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi devam eden ağır yaralılardan yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir (25), doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kadir’in fabrikada çalıştığı ve aynı zamanda tesis bünyesinde yatılı olarak kaldığı öğrenildi.

Genç işçinin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği bildirildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.