İzmir ve Manisa'da eş zamanlı 'silah ticareti' operasyonu: 13 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yürütülen kapsamlı çalışmada, silah imal ve ticareti yaptığı, imal edilen silahları çeşitli suç gruplarına temin ettiği değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

SİLAH VE PARA İMAL EDİLİYORDU

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ara yakalamalarda 93 tabanca, 21 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

Soruşturmanın devamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, silah imalatı, ticareti ve aracılığı suçlarına 15 şüphelinin daha iştirak ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Çalışmaların genişletilmesiyle yeni bir operasyon düzenlendi. İzmir merkezli ve Manisa'yı da kapsayan çalışmalarda toplam 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerden 6'sının halen ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlenirken, 15 şüpheliye ait 23 adreste arama yapıldı.

Aramalarda 7 tabanca, 13 fişek, balistik inceleme açısından önem taşıyan çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 1 sanayi tipi sigara sarma makinesi, çok miktarda tütün ve boş makaron ile sahte 2 avro madeni para yapımında kullanıldığı değerlendirilen döküm kalıpları bulunurken, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.