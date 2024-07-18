İzmir ve Manisa'da orman yangını

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:44

Güncelleme: 18.07.2024 - 15:19

Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'ndeki otlukta, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Havadan 3 uçak, 5 helikopter, karadan 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, belediyelere ait tankerler ve orman ekipleriyle alevlere müdahale sürüyor.

Yangını çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'DE DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Buca ve Ödemiş ilçelerinde de orman yangını çıktı.

Yangına ilk müdahale 13.25'te yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale devam ediyor.