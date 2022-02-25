İzmir vergide Türkiye ikincisi, yatırımda sonuncu

25 Şubat 2022 Cuma, 06:30

Gerçekleşen 133 milyar 100 milyon liralık vergi tahsilatı ile ülke genelinde toplanan vergilerin yüzde 11.43’ünü tek başına karşılayan İzmir, geride kalan yılda bunun karşılığında hükümetten sadece 3.5 milyar liralık yatırım aldı.

33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte güncel verileri paylaşan İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, kentte geçen yıl 133 milyar 100 milyon liralık vergi tahsilatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Verilere göre, borcuna en sadık illerden olan ve vergi alanında Türkiye ikincisi olan İzmir genelinde 355 bin 650 gelir vergisi mükellefi, 61 bin de kurumlar vergisi mükellefi olmak üzere, toplamda 416 bin mükellef tarafından yapılan ödemeler sonucunda, 2021’de yüzde 89.81’lik cari tahsilat oranı yakalandı.

Ödediği vergiler ile ülke genelinde yüzde 11.43’lük paya sahip olan İzmir, bu alanda Türkiye ikincisi oldu. 2020’ye göre vergi tahakkuku yüzde 42, tahsilat da yüzde 39 oranında yükseldi.

Kentin ödediği vergi rakamlarına dair önceki hafta katıldığı Buca metrosunun temel atma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları dile getirmişti:

“İzmir bu ülkede değil mi? İzmirliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? İzmir 2021’de 133 milyar lira vergi ödemesine rağmen merkezi yönetim bütçesinden sadece 3.5 milyar liralık yatırım aldı. Yani kırk verdi, bir aldı. Kırkta birlik bu oran asla kabul edilemez.”