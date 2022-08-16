İzmir'de 192 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı!

16 Ağustos 2022 Salı, 01:38

İzmir'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Urla'da 192 göçmen ve organizatör olduğu öne sürülen 5 kişinin yakalandığını bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"14 Ağustos 2022 tarihinde saat 06.30’da, İzmir ili Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekneler içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, TCSG-7, KB-22) tarafından hareketli 2 yelkenli tekne durdurulmuş içerisindeki toplam 192 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır."

65 GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan, 14 Ağustos saat 14.06'da Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve denizde mahsur kalan 19 göçmen kurtarıldı. 14 Ağustos saat 19.40 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıkların 46 göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan toplam 257 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.