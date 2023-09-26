İzmir'de acı olay: Motosikletli öğretmen kurtarılamadı

İzmir'in Konak ilçesinde refüje çarpan motosikletteki öğretmen yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 07:14
İzmir'de acı olay: Motosikletli öğretmen kurtarılamadı
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Alınan bilgiye göre, kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı 06 DIE 097 plakalı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.

BAŞINI BETONA ÇARPTI

Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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