İzmir'de acı olay: Motosikletli öğretmen kurtarılamadı
İzmir'in Konak ilçesinde refüje çarpan motosikletteki öğretmen yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı 06 DIE 097 plakalı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.
BAŞINI BETONA ÇARPTI
Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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