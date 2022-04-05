İzmir’de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 12:16
İzmir’de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, Unay'ın ölümü şu ifadelerle duyuruldu:

"İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz"



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