İzmir’de bir doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

05 Nisan 2022 Salı, 12:16

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, Unay'ın ölümü şu ifadelerle duyuruldu:

"İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Unay'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz"