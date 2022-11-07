İzmir'de bir laboratuvarda patlama: 2 yaralı
İzmir'de bir üniversiteye bağlı araştırma merkezi laboratuvarında gaz sıkışması kaynaklı meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki bir laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.
Gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen patlamada 2 kişi yaralandı.
Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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