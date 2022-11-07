İzmir'de bir laboratuvarda patlama: 2 yaralı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:00

Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki bir laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.

Gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen patlamada 2 kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.