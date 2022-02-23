İzmir’de dikkat çeken araştırma: Doktorlar da geçinemiyor

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:06

İzmir Tabip Odası’nın işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonu tarafından Ocak ayı boyunca yapılan anket çalışmasının sonuçları sağlıkçıların yaşadıkları sıkıntıları gözler önüne serdi. Büyük bölümü iş ve gelir güvencesi olmaksızın çalışan ve iş yükü ile çalışma koşulları her geçen gün daha da ağırlaşan işyeri hekimleri, Ocak 2022’de açıklanan yüzde 48’lik resmi enflasyon oranı altında zam aldı.

280 hekimin katıldığı ankete göre, hekimlerden sadece yüzde 11’inin enflasyon oranı üzerinde zam aldığı, yüzde 89’unun ise yüzde 48 ve altı oranlarda maaş zammı aldığı ortaya çıktı.

İzmir genelini kapsayan anket sonuçlarında ayrıca, 236 işyeri hekimi Türk Tabipler Birliği’nin belirlediği asgari ücret altında maaş aldığını ifade ederken, sağlık emekçilerinin sadece yüzde 20’si “Maaşım yeterli” dedi.

Hekimlerin yüzde 71’i ise “Geçinemiyoruz” dedi. Yapılan anket çalışması kapsamında işyeri hekimlerinin 2022 ücret zamlarının enflasyona yenik düştüğü tespit edilirken, ankete katılan sağlıkçıların yüzde 14’nün de hiçbir zam almadığı ortaya çıktı.