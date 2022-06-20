İzmir’de engelli yurttaşlar için ücretsiz yüzme eğitimi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme sporunu teşvik etmek için kente kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzu Havuz İzmir, spor yapmak isteyen engelli bireylere kucak açıyor. Her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü birebir ve grup eğitimlerine katılan engelli çocuk ve gençler yüzme dersleri sayesinde kas gelişimlerini artırıyor.

“YÜZME, FİZİKSEL VE DUYGUSAL GELİŞİMDE ÇOK ÖNEMLİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Çocuklar Yüzme Eğitmeni Kezban Taşçı, Mart ayından itibaren engelli çocuk ve gençlere yüzme eğitimine başladıklarını ifade ederek, “34 çocuğumuza eğitim veriyoruz. Özel çocuklarla antrenörlerinin kuracağı iletişim çok önemli. Bu nedenle farklı ve özel metotlar kullanıyoruz. Örneğin bir öğrenciyle sürekli olarak aynı antrenörün ilgilenmesini ve onun güvenini kazanmasını sağlıyoruz” diye konuştu. Yüzme sporunun çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Kezban Taşçı, sudaki hareketlerin engelli bireylerin kas gelişimine katkı sağladığını söyledi. Bornova’daki Havuz İzmir’deki dersler hakkında detaylı bilgiye 293 61 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor.