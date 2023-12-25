İzmir’de esrarengiz olay: Ölümü şüpheli bulunan kişinin üzerinden '944 bin liralık çek' çıktı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, yerde hareketsiz yatar vaziyette bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıktı.
Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide gece saatlerinde; bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince başında hafif kanaması olduğu belirlenen şahıs, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ÜZERİNDEN 944 BİN LİRALIK ÇEK ÇIKTI
Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıkarken, kimliğinin de Ercan Özdemir olduğu tespit edildi.
Özdemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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