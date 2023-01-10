İzmir’de faciadan dönüldü: Freni boşalan kamyon 112 binasının duvarını yıktı
İzmir’de freni boşalan hafriyat kamyonu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının duvarına girdi. Kaza sırasında odada kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, hafriyat kamyonunda yolcu konumunda bulunan 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Mahalle 539 Sokak’ta saat 16.00 sıralarında R.P. idaresindeki 35 AZU 589 plakalı hafriyat kamyonu, rampada yük doldurduğu sırada freni boşalarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının duvarına girdi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Hafriyat kamyonunda yolcu konumunda bulunan S.D. meydana gelen kazada yaralanırken, sürücü R.P. kazayı yara almadan atlattı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafriyat kamyonunda yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan S.D. sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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